Amlan presenta un nuevo producto Phylox y comparte reciente investigación comercial de Varium

Amlan International expondrá varias presentaciones en el XLVI Congreso Anual ANECA 2022 y patrocinará un programa de medio día sobre temas de bienestar animal

Phylox® Feed, la nueva solución natural no farmacéutica de Amlan para apoyar la economía del rendimiento óptimo mientras los antibióticos y fármacos anticoccidiales se eliminan de las raciones de aves de corral, será destacada para los productores avícolas mexicanos en el evento

Los resultados de un reciente ensayo comercial sobre el producto patentado a base de minerales Varium® también se presentarán en el congreso de ANECA

CHICAGO, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Los especialistas avícolas en México tendrán la oportunidad de informarse sobre nuevas investigaciones y soluciones a los desafíos del sector, incluyendo el lanzamiento de una nueva solución, Phylox Feed, de Amlan International, en el próximo XLVI Congreso Anual de ANECA 2022. El evento es presentado por la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas (ANECA) y se realizará del martes 29 de marzo al viernes 1 de abril de 2022, en el Hotel Azul Ixtapa en Ixtapa Zihuatanejo,

México.

Phylox es una solución natural no farmacéutica para aves de corral que apoya el rendimiento óptimo de las aves y la economía de la producción avícola. Los ingredientes activos en Phylox fueron demostrados a través de investigación independiente para interrumpir el ciclo de vida de varias especies de Eimeria, los agentes causantes en coccidiosis. La mezcla sinérgica de fitoquímicos bioactivos en Phylox también ayuda a fortalecer la integridad intestinal de las aves y apoya la función inmune fuerte y natural, “la coccidiosis puede causar problemas significativos de salud y rendimiento para las aves y tradicionalmente requiere soluciones farmacéuticas, ionóforos u otros productos antibióticos para controlar los brotes en el campo”, dijo el Dr. Wade Robey, vicepresidente de marketing y desarrollo de productos. “Con el lanzamiento de Phylox, los productores en México ahora tienen la oportunidad de usar una solución natural para ayudar a apoyar la salud de las aves, ya que las drogas y otras soluciones químicas severas continúan siendo cada vez más inaceptables para los consumidores”.

Amlan participa en varios eventos durante el congreso de ANECA, incluyendo una presentación a las 9 a.m. del jueves 31 de marzo, por Dr. Elein Hernández, FES Cuatitlan, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre “Bienestar animal desde la perspectiva de producción avícola”. Además, el gerente de cuentas de ventas principales de Amlan, Andrés Soto, presentará “Uso de un promotor de crecimiento no antibiótico en pollos” a las 9:45 a.m. del jueves 31 de marzo. Andrés tratará sobre el uso del aditivo patentado para piensos minerales Varium® de Amlan y los resultados observados durante un ensayo en una granja comercial en México.

“Patógenos como Salmonella y Clostridium perfringens, el agente causal de la enteritis necrótica, son desafíos comunes en este momento para los productores de aves de corral en México, particularmente si las aves se crían sin antibióticos”, dijo Margarita Santa, directora de ventas para América Latina. “Nuestros aditivos alimentarios a base de minerales como Varium pueden ayudar a proteger el ambiente intestinal de patógenos entéricos y los efectos negativos que causan para la salud, bienestar animal y economía”.

Para más información acerca de Phylox, Varium u otros productos de Amlan, comuníquese con info@amlan.com.