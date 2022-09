Candidatos cuestionados e investigados realizan avalancha de promesas en Pasco

Reza un adagio popular que “en tiempos electorales todo se vale”. Y a fin de captar votos, candidatos seriamente cuestionados —con denuncias e investigaciones— vienen realizando una avalancha de promesas en la campaña electoral en curso para poder llegar a la Municipalidad Provincial de Pasco.

A menos de diez días para los comicios, los aspirantes al sillón provincial presentan propuestas poco factibles que van desde contratar a una empresa supervisora para las tarifas de la empresa Electrocentro, la construcción de un centro cívico con cine, hasta renunciar al uso del combustible y vehículo municipal.

Propuestas que están plasmadas en los planes de gobierno, pero que varios candidatos no han explicado hasta ahora cómo se van a implementar; siendo uno de los escasos puntos de coincidencia la urgencia de la construcción de un relleno sanitario debido al colapso del botadero Rumiallana.

CARRERA A LA PROVINCIA

Gerson Camones Medrano (Podemos Perú) tiene, según un reporte del Ministerio Público, ocho investigaciones por delitos como aprovechamiento indebido del cargo, concusión, entre otros.

Consultado por Perú21, mencionó que trabajó como asesor en el gobierno regional de Teódulo Quispe (2015-2018) y que “la mayoría de las denuncias que tenemos se han impuesto por odio y mezquindad”.

“Menos mal están siendo archivadas. En cuanto a la denuncia por cargo indebido, hemos sido rehabilitados. No es sentencia; se llama reserva de fallo condenatorio”, aseguró.

En las calles de Pasco se observa gran cantidad de pasacalles y propaganda a favor de Camones. El candidato dijo que cuenta con el apoyo de su esposa, sus familiares y militantes para el financiamiento de su campaña.

En tanto, Julio Rupay Malpartida (Somos Perú), vinculado amicalmente con el excongresista Tito Valle, tiene en su haber 12 denuncias, según el reporte de casos fiscales, por contrabando, resistencia o desobediencia, delito contra la administración pública, etc.

“Son denuncias o casos fiscales simples de procedimientos que se generan en condición de profesional del derecho. En cuanto a la denuncia de contrabando, es porque nosotros hemos patrocinado a un cliente y en forma de pago dejó una unidad vehicular de procedencia ilegal del cual nos aperturaron investigación. No tenemos nada que ver”, dijo Rupay a este diario.

Amanda López Gamarra (Pasco Dignidad), según la consulta de casos fiscales, tiene 10 denuncias por abuso de autoridad, falsedad ideológica, maltrato físico y psicológico, delitos cometidos por funcionarios públicos, entre otros.

“La mayoría se encuentra con archivo preliminar”, sostuvo la candidata. Agregó que también tiene denuncias de cuando fue alcaldesa en Yanacancha, y que estas están siendo archivadas.

Isaac Huamalí Sánchez (Perú Libre) se hizo conocido por su última participación al Congreso con Victoria Nacional, que no pasó la valla electoral. Ahora se ancla en el partido de Perú Libre, en donde confluyen dos facciones: los ‘castillistas’ y los ‘cerronistas’.

Huamalí jura y rejura que gobernará “sin aceptar actitudes o grupos partidistas”. “No vamos a permitir que se entrometa Perú Libre, no concuerdo con las ideas de Cerrón, y menos con las del traidor Castillo, quien traicionó al pueblo peruano por no cumplir sus promesas del cambio de Constitución; este ahora es un hombre de derecha neoliberal, no es de izquierda”, agregó.

Huamalí Sánchez fue denunciada por violencia contra la mujer. El candidato asegura que el caso ya está archivado. “Es un problema familiar con mi hermana (…), es un proceso absolutamente archivado”, dijo.

Ciro Carranza De la Rosa (Movimiento Juventud Pasqueña) tiene una denuncia por haber sido intervenido por delito de peligro común, violación a las medidas sanitarias. El abogado asegura que sí tiene moral para participar de la contienda pues, a diferencia de sus contrincantes, “no tenemos denuncias por corrupción, no estamos financiados por empresarios”.

Consultado por su presencia en la campaña de Perú Libre en los últimos comicios, dijo que apoyó a su amigo Roy Palacios, miembro de la Fenatep y exdirector de Pronabec. “Nunca he formado parte de esta organización criminal de Perú Libre, a mí me convoca Roy Palacios por tener nexos con los maestros cuando los he apoyado en la demanda de deuda social, así llegó al comando de campaña de Castillo, mas no de Perú Libre. Es más, me invitaron a formar parte de los asesores presidenciales, pero no acepté”, aseguró.

Juan Manuel Negrete Carhuaricra (Pasco Unido), según la consulta de casos fiscales, tiene en su haber tres denuncias por nombramiento ilegal de cargo público, falsificación documentaria y concusión. Hace poco estuvo como gerente general en el gobierno del cuestionado candidato Luis Chombo Heredia, quien no da la cara para responder por sus denuncias y está vinculado a Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea.

SABÍAS QUE…

-Enos Escalante Paulino (Frente de la Esperanza) es recordado por estar involucrado de cerca en la campaña electoral de Perú Libre, apoyando al ahora presidente Pedro Castillo, y al cual renunció.

-“Cuando una persona no es valorada, es mejor dar un paso al costado”, expresó Escalante, quien no cuenta con denuncias, según el reporte del Ministerio Público.

-Elvis Chávez Mauricio (Pasco Verde) fue excluido del proceso electoral por el Jurado Electoral Especial al contar con dos sentencias; sin embargo, sigue realizando campaña.

