Caída de rocas provocó la colisión y explosión de vehículos

Un día después del fatídico accidente vehicular en la carretera central en el kilómetro 84+700 en el sector de Ocatara distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, que dejó como saldo un fallecido y 2 heridos, se pudo identificar al chofer de la cisterna que fue parte del múltiple choque. Se trata de Wilder Vargas Callupe (35) años de edad, natural de Carhuamayo, de acuerdo al parte policial.

Según diligencias preliminares en el sector arriba señalado, se produjo el deslizamiento de enormes rocas, el cual impactó a uno de los cisternas que transportaba combustible, ocasionó un incendio de grandes proporciones, que terminó alcanzando a otras unidades móviles que estaban muy cerca al vehículo siniestrado, “el cisterna de placa de rodaje BBH-788, manejado por Jaime Ruiz Zúñiga (43) que llevaba gasolina, el cisterna de placa de rodaje ANO-777, manejado por Eduardo Álvarez Chagua (53) que transportaba gasolina, el camión de placa APT-888, manejado por Gilver Quispe Aiquipa (41) que transportaba mercadería, el cisterna de placa D2O-702, piloteado por Wilder Vargas Callupe (34) que transportaba 9 mil galones de combustible, el cisterna de placa C8K-946, manejado por Joel Tuanama Tuanama (53) que transportaba 10 mil galones de combustible, el cisterna de placa AVA-754, manejado por Nelson Rivera Córdova (34) que transportaba petróleo y el automóvil Toyota de placa W4Q-058 manejado por Edwin Terrones Cubas (33) años de edad fueron partícipes del fatídico accidente” informaron las fuentes.

La víctima mortal fue el chofer del Wilder Vargas Callupe, conductor de un vehículo cisterna, quien luego de varias horas de labores de rescate por parte de los bomberos, efectivos policiales y personal de municipio de San mateo, “éste fue encontrado completamente carbonizado entre los fierros retorcidos, al ser retirado el cuerpo, fue reconocido por sus colegas de la empresa Cotrac SAC, donde laboraba; entre tanto el chofer del automóvil quien resultó herido de inmediato fue trasladado al hospital de Matucana, con múltiples lesiones” indicaron las fuentes.

Ayer (domingo) continuaron los trabajos de remoción de los vehículos siniestrados, que ardieron en llamas tras la fuerte explosión y el choque múltiple,” … culminado los trabajos se ha rehabilitado el tránsito en la carretera central, indicó un agente policial.

Falling rocks caused the collision and explosion of vehicles

One day after the fatal vehicular accident on the central highway at kilometer 84 + 700 in the Ocatara sector, San Mateo district, Huarochirí province, which left a deceased and 2 injured, the driver of the cistern could be identified. it was part of the multiple crash. He is Wilder Vargas Callupe (35) years old, a native of Carhuamayo, according to the police report.

According to preliminary proceedings in the above-mentioned sector, huge rocks slipped, which hit one of the tanks that was carrying fuel, caused a fire of great proportions, which ended up reaching other mobile units that were very close to the damaged vehicle. , “The BBH-788 taxiway tanker, managed by Jaime Ruiz Zúñiga (43) that carried gasoline, the ANO-777 taxiway tanker, managed by Eduardo Álvarez Chagua (53) that transported gasoline, the license plate truck APT-888, managed by Gilver Quispe Aiquipa (41) who transported merchandise, the plate tank D2O-702, piloted by Wilder Vargas Callupe (34) who transported 9 thousand gallons of fuel, the plate tank C8K-946, managed by Joel Tuanama Tuanama (53) carrying 10 thousand gallons of fuel, the AVA-754 license plate tanker, driven by Nelson Rivera Córdova (34) carrying oil and the Toyota W4Q-058 license plate car driven by Edwin Terrones Cubas (33) years of age were participants in the fateful accident ”reported the sources.

The fatal victim was the driver of the Wilder Vargas Callupe, the driver of a tank vehicle, who after several hours of rescue work by firefighters, police officers and personnel from the municipality of San Mateo, “was found completely charred among the Twisted iron, when the body was removed, he was recognized by his colleagues from the Cotrac SAC company, where he worked; meanwhile, the driver of the car, who was immediately injured, was transferred to the Matucana hospital, with multiple injuries, ”indicated the sources.

Yesterday (Sunday) the work to remove the damaged vehicles continued, which burned in flames after the strong explosion and the multiple collision, ”… once the work was completed, traffic on the central highway has been rehabilitated, said a police officer.