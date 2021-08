Roberto Quintana

Al nombrar como premier a un defensor del terrorismo y machista extremo inicia mal el gobierno del rondero y profesor Chotano. Pero esto está bien pensado por el huanca y marxista Vladimir, la idea es que con este gabinete nombrado y juramentado el congreso le dé el no y el motivo para que la siguiente presente otro gabinete más negro para así darle impulso al presidente de cerrar el congreso legal y constitucionalmente.

¿Qué debe hacer el congreso?, ¿que decidirán los congresistas de derecha y de ultraderecha en esta ocasión?, Pasión Dávila de hecho apoyará todo lo que venga del gobierno y Fredy Diaz pues recibirá la orden por WhatsApp de los Acuña de apoyar o no al gabinete.

Si la derecha peruana decide no darle la oportunidad seria caer en el juego del actual gobierno, considero que la derecha y la mayoría del congreso debe darle la conformidad a este gabinete que cuenta con honorables personas y también execrables sujetos.

La otra respuesta de la derecha peruana será aceptar al gabinete y luego tumbarse uno por uno a los ministros mediante la interpelación, motivos hay y suficientes. Empezando por el premier que tiene una investigación por apología al terrorismo y audios que lo vinculan probablemente a los “dinámicos del centro”.

Hablando de los dinámicos del centro, parece que las dinámicas huancas invadirán la región Pasco porque se escucha rumores que acapararán todas las gerencias, direcciones, jefaturas y otros que tiene el gobierno para nombrar a dedo desde sus ministerios. Mientras que a los militantes de Perú Libre de Pasco les están motivando para que sean candidatos el 2022 a diversas alcaldías y regidurías mientras ellos ya tengan cargos ahorita mismo.

¿Tan ingenuos son la directiva y militantes de Perú libre de Pasco?, ¿Se dejarán imponer cuadros técnicos de otra región en lugar de ellos en cargos públicos del Estado mientras los engolosinan con pre candidaturas municipales?, ¿Nuevamente el mensaje de Pasco para los pasqueños será pisoteado?

Para empezar los cargos más públicos del gobierno nacional son las prefecturas y sub prefecturas, ¿serán elegidos pasqueños? o ¿se impondrán los foráneos? Y no me vengan con el rollo clásico de que aquí nadie ha luchado en campaña por obtener cargos, si así hablamos quiere decir que fueron tontos útiles de algunos titiriteros.

Mientras tanto el dólar no para de subir, hay fuga de capitales del Perú, sigue en subida los precios de los alimentos, tiembla la clase empresarial al enterarse que el premier nombrado admira el modelo económico cubano. Por si no sabe señor presidente la necesidad más apremiante ahora es la salud y la economía, pero usted está priorizando una asamblea constituyente, ¿no sabe que entre lo urgente y lo importante es por lógica atender lo urgente? Ojalá lo entienda y pronto.