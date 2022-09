Más de 900 mil peruanos no recogen su documento de identidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC informa a la ciudadanía que a pocos días de las elecciones regionales y municipales – ERM 2022, un total de 934,405 peruanos no han recogido su Documento Nacional de Identidad (DNI) los mismos que se encuentran en las oficinas del ente registral desde el año 2014.

Según el stock de DNI a nivel nacional, a la fecha, la mayor cantidad de DNI por recoger se encuentra en Lima con 374,306 DNI, seguido de Loreto y La Libertad con 58,871 y 51,563 DNIs respectivamente. En tanto, la menor cantidad de documentos por entregar se encuentra en Moquegua con 4,657 y Tumbes con 4,989 DNIs que no han sido recogidos.

En ese sentido, a fin de facilitar a los ciudadanos el recojo de su DNI, el Reniec ha dispuesto la atención los tres sábados previos y el mismo día de las elecciones, atención exclusiva para entregas del DNI a los usuarios que realizaron trámites de manera presencial o virtual.

Cabe precisar que la atención se hará en un solo turno de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., los sábados 17 y 24 de septiembre; en tanto que el 1 de octubre el horario será de 8:45 a.m. a 4:45 p.m.; y, con un horario especial el domingo 2 de octubre, mismo día de las elecciones, de 7:45 a.m., a 4:45 p.m., a fin de que los usuarios puedan recoger su DNI sin convenientes y ejercer su derecho ciudadano.