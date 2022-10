Pasco. Candidato de la Lampa gana elecciones en su distrito sin tener lista provincial ni regional

Las elecciones municipales y regionales vienen llegando a su parte final, ya tenemos alcaldes provinciales y distritales elegidos democráticamente; salvo en algunas regiones como en Pasco, donde se elegirá a gobernador recién en segunda vuelta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) emitió el último informe de los resultados, es allí que pudimos conocer que el único distrito que ganó el partido de Acción Popular en Pasco, fue en el distrito de Huayllay, sin tener una lista provincial y regional.

Según el reporte de las 22 actas procesadas al 100% el partido de la Lampa obtuvo 1764 votos que representa el 42.54% de votos válidos y en segundo lugar lo obtuvo el movimiento regional Pasco Verde que obtuvo 1212 que representa 29.23% de votos válidos, con un total de 6351 electores hábiles.

Dialogamos con el flamante alcalde del distrito de Huayllay nos referimos al docente y propietario de una emisora local, Abad Pajuelo Inza (48) de años de edad quien nos dijo que gracias a un trabajo de varios años atrás hoy fue elegido como autoridad, “… a pesar de no contar con un candidato provincial y regional hemos ganado en estas elecciones, porque desde nuestra trinchera (radio) hemos sido solidarios con personas de bajos recursos económicos, ahora se acabó la campaña y nos toca mirar horizonte de unidad y cambio en Huayllay, para ello convocaremos a los mejores profesionales que conozcan de gestión pública, además nos reuniremos con los otros candidatos para tender pautas de concertación…” señaló.

Pajuelo Inza puntualizó que uno de los problemas graves, es la falta de agua potable, “a las 10 de la mañana no contamos con agua, hasta el día siguiente, es más no sabemos, que calidad de agua estamos consumiendo, otro tema álgido que no han podido solucionar las ex autoridades es el tema de salud, los profesionales solo atienden hasta las 19.00 horas de allí no hay atención ni en emergencias; de la misma manera somos considerados una de las siete maravillas del Perú por el bosque de piedras, pero se ha dejado de lado la promoción turística como desarrollo sostenible, esta es una actividad que debe ser considerado por el municipio y también por la dirección regional de turismo” señaló.

Finalmente acotó que en su distrito cuentan con dos empresas mineras, dojo que no está en contra de la actividad privada, pero debe ser una minería responsable.