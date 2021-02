Pasco. Comenzó la vacunación contra el Covid-19 personal de Salud recibió primera dosis

Se recepcionó 1244 vacunas de Sinopharm

La región Pasco recibió de parte del ministerio de Salud 1,244 vacunas de Sinopharm contra el covid-19, la autoridad regional Pedro Ubaldo viajó a la región Huánuco, para recoger las dosis.

Debidamente resguardado, las vacunas fueron trasladados a las instalaciones de la IPRESS El Misti en el distrito de Chaupimarca, donde se encuentra ubicado la Cadena de Frío para su almacenamiento.

Con la frase “Yo pongo el hombro por Pasco”, en horas de la tarde, se inició la vacunación, siendo la enfermera Yanina Zoraida Soto Carmelo la primera en recibir la dosis contra el coronavirus, seguidamente los Doctores Carlos Arturo Cavero Monar (Anestesiólogo) y Dr. Adolfo Picón León (Ginecólogo).

Según las fuentes, mañana se continuará con el proceso de vacunación en diversos hospitales y centros de Salud de las tres provincias de la región, “… no sentimos contentos por ser inmunizados en la lucha contra esta pandemia que en la ciudad más alta del mundo nos está azotando mucho, esto aun no acaba, por lo que no bajemos la guardia a seguir cuidándonos, distanciamiento, uso obligatorio de sus mascarillas” refirió un médico al ser vacunado,