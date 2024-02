Familiares exigen justicia

En extrañas circunstancias un reo que cumplía condena en el penal de Cochamarca en Pasco, perdió la vida en extrañas circunstancias.

Según la información se trata de Jhovanny Patrick Fabián Porras de 35 años, sus familiares dijeron que su cuerpo fue abandonado en la morgue del Hospital Daniel Alcides Carrión, “… nos enteramos por uno de sus amigos del penal y no por las autoridades” señalaron.

Dijeron que el occiso era presuntamente víctima de extorsión, chantaje, y hasta de violación sexual, “… quiero justicia, mi hijo no recibía comida, mi hijo está bien flaquito, bien maltratado, le han violado, le han extorsionado, mi hijo me decía sácame de aquí, me están extorsionando” señaló entre lágrimas la madre.

Jhovanny Patrick Fabián Porras, estaba purgando condena luego de haber sido sentenciado a 11 años de cárcel por el delito de actos contra el pudor en agravio de dos menores de edad, y quien es natural de Las Palmas en Tingo María. Estuvo internado en el penal de Potracancha en Huánuco, pero luego fue trasladado al penal de Cochamarca.