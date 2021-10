El primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Pasco solicitó la detención preliminar, por el plazo siete días, de los investigados Deybis Leigh Berrospi López, Ex Jefe de Logística y Abastecimiento de la Sociedad de Beneficencia Pública de Pasco; Ricardo Luis López Atencio, Ex Sub Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad de Beneficencia Pública de Pasco; Nilton Cirilo Valle Ramón (en calidad de cómplice al haber cobrado cheques en la región Huánuco) y Silverio Zenón Iparraguirre Chipana (en calidad de cómplice al haber cobrado cheques en la región Junín); investigados por el presunto delito contra la Administración Pública en su modalidad de Peculado Doloso.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pasco declaró fundado el requerimiento de detención preliminar, y tras un operativo dirigido por el Ministerio Público en coordinación con efectivos de la Unidad PNP – Dirección contra la Corrupción de Pasco y Huánuco, se detuvo a los imputados Deybis Leigh Berrospi López y Nilton Cirilo Valle Ramón.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los investigados habrían sustraído caudales de la Beneficencia Pública de Pasco, al haber cobrado cheques por el monto ascendente a la suma de S/239,564.00 (doscientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y cuatro 00/100 soles) de la cuenta número: 501-00016.

Una vez cumplido los siete días de detención preliminar, el Fiscal Provincial Titular a cargo del caso, Nelson ALBORNOZ FALCÓN, podría solicitar prisión preventiva para los detenidos mientras duren las investigaciones o solicitaría otra medida coercitiva.