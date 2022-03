Pasco. Irresponsable conductor atropella a un perro y se da a la fuga

Un irresponsable conductor de un vehículo color rojo marca Toyota, el día de hoy (jueves) en horas del mediodía atropelló a un perro y lo dejó mal herido. El hecho se registró en la Av. José Olaya en el distrito de Yanacancha.

Según la información de los vecinos de la zona, indicaron, “… de la zona alta apareció un auto a toda velocidad, cuando el perro cruzaba, lo embistió, en vez de parar y poder socorrer al animal éste se dio a la fuga, sin poder ser identificado la placa, se ha tratado de reanimarlo, pero el animal se quejaba de dolor, por lo que cubriendo con una manta fue derivado a una veterinaria, esperemos que le puedan salvar la vida, aunque está muy grave” señalaron

Al ver la escena se juntaron los vecinos de la cuadra señalando que no es la primera vez que vehículos bajan a excesiva velocidad el año pasado han muerto dos perros y a una niña casi lo atropella, “se le ha pedido al alcalde de Yanacancha que pueda gestionar la construcción de rompemuelles para que así los vehículos bajen la velocidad, y hasta ahora no somos escuchados, hoy hemos tenido una reunión, vamos a enviar un memorial al concejo municipal, de no ser atendidos vamos a bloquear la vía” indicaron.

Finalmente dijeron que la policía y serenos puedan ubicar o este irresponsable se entregue por el accidente que generó al atropellar a un perrito de color bayo.