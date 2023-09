Pasco. Por falta de contrato de docentes alumnos se quedan sin clases en Villa Rica

Escolares y docentes diariamente arriesgan sus vidas al cruzar riachuelo para ir a clases en la IEI San Gerónimo en la región Pasco.

En las imágenes proporcionadas por los mismos docentes, hacen hincapié de esta dura realidad que vienen viviendo; allí se aprecia a los niños cargado sus mochilas, que diariamente cruzan un río (cuando las aguas están bajas lo hacen caminando por las enormes piedras), pero cuando empieza las lluvias, lo tienen que hacer por el agua, esto con la finalidad de llegar a su centro educativo y recibir sus lecciones (ida y vuelta).

La Comunidad Nativa San Gerónimo pertenece al distrito de Villa Rica en la región Pasco, según nos indican antes de llegar tienen que tomar de Villa Rica un vehículo por una carretera pésima más o menos 2 horas en carro, de allí una hora de caminata, cruzando los ríos para llegar a su destino, “la preocupación ahora más latente es que en la I.E.I. San Gerónimo, se están viendo perjudicados porque en el nivel secundario les faltan docentes, ya que el pasado 31 del mes agosto el convenio que teníamos se culminó y raíz de ello los estudiantes no pueden hacer clases, perjudicándose a falta de cuatro meses para que termine el año escolar” refirió Yoni Aliaga Ugarte director.

De otra parte, dijo que demandan a las autoridades, ya que no cuentan con agua potable (toman agua del río muchas veces con parásitos), no tienen fluido eléctrico, no hay posta de salud, si alguien se enferma tienen que caminar llevando al enfermo; entre otras necesidades que no son atendidas por el gobierno regional de Pasco, “prácticamente están al abandono ellos también tienen los mismos derechos y oportunidades” acotó el director.