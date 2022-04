Pasco. Transportistas de diferentes gremios acatan paro de 48 horas

En contra del gobierno de Castillo y el alza del combustible

Transportistas de diferentes gremios decidieron acatar un paro de 48 horas en contra del gobierno de Pedro Castillo y por el alza de los combustibles y productos de primera necesidad.

Según declaraciones de Jesús Alvarado Ríos sub secretario de la federación de transportistas de Pasco, nos manifestó que el acuerdo para tomar esta medida de protesta lo realizaron recién ayer (domingo) en horas de la tarde luego de tener la comunicación de la base de transportistas de la ciudad de Lima, “… por ello convocamos a los dirigentes y choferes para que participen de esta reunión acordándose tomar esta medida de 48 horas primero por el alza de los combustibles que ahora bordea más de 22 soles el de 90 octanos, pero no sólo eso sino el precio del gas ya está casi 60 soles, ni qué decir del azúcar, el arroz, el pan…” señaló.

Interrogado de cómo ven el mandato del presidente Castillo dijo realmente nosotros estamos descontentos, a este presidente le falta saber gobernar, no está trabajando como dijo para el pueblo, claro que detrás están las grandes empresas, pero lo que nos llama la atención en Pasco los dirigentes no dicen nada, como si no vieran la realidad, nosotros aquí estamos olvidados, de esta manera como transportistas y padres de familia preocupados por esta situación decidimos parar, acotó.

Por esta medida de fuerza cientos de pobladores que van a sus centros de labores tuvieron que caminar para llegar a sus destinos, los más perjudicados los pequeños que a pesar del frio caminaban a sus instituciones educativas.

Los piquetes lo realizan en zonas estratégicas, al ingreso y salida de la ciudad de Pasco (carretera central) en las intersecciones de los distritos, han quemado llantas ante la atenta mirada de los efectivos policiales. Hasta el momento el paro se realiza en forma pacífica.