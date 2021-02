Volcan ya no venderá unidad minera Cerro de Pasco

GATOENCERRADO.NET

En la junta de accionistas de Volcán Compañía Minera, realizada el lunes 1° de febrero, se informó que la empresa ya no venderá su unidad minera Cerro de Pasco.

En noviembre del 2019, Volcan acordó con la empresa canadiense Cerro de Pasco Resources la venta de sus subsidiarias Empresa Administradora Cerro, Óxidos de Pasco y Remediadora Ambiental, que básicamente operan la unidad minera Cerro de Pasco y Óxidos de Pasco, por US$ 30 millones de pago inicial, una regalía neta de fundición de 2% sobre las concesiones Administradora Cerro y un porcentaje de las ventas futuras de oro y plata de la Planta de Óxidos.

El pago inicial nunca se efectuó, se hizo larga, llegó la pandemia y se firmaron adendas al contrato para extender la opción.

“No se cumplieron las condiciones del contrato” señaló Ignacio Rosado, gerente general de Volcan, explicando que ya no se venderá la unidad minera Cerro de Pasco.

Según nuestra fuente, el presidente de Volcan, José Picasso Salinas, explicó que lo mejor fue no venderla, porque cuando se acordó su venta, el precio de la onza de plata era de US$ 11 y después llegó a picos de US$ 30.

La junta de accionistas aprobó una emisión de bonos por US$ 535 millones y entre las garantías está la Empresa Administradora Cerro.

Ignacio Rosado también informó que la empresa ha realizado, continuamente, pruebas moleculares y de antígenos de covid-19 y han tenido 5 mil trabajadores positivos, aunque solo de 500 a 600 trabajadores en sus operaciones.

Rosado explicó que la falta de personal por positivos por covid-19, causó problemas en las operaciones porque no se completó el personal para el turno o la guardia.

DATOS

Volcan Compañía Minera opera las unidades mineras de Yauli, Chungar, Cerro de Pasco, Alpamarca y Óxidos de Pasco. Su principal accionista es Glencore y entre los accionistas minoritarios están Ignacio de Romaña Letts e Irene Letts Colmenares.