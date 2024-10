Huánuco. Delincuentes armados asaltan agencia de Western Union  y se llevan más de S/10 mil soles 

El terror se apoderó de la entidad de Western Union en Huánuco durante las horas de la tarde del último fin de semana.

Cuatro delincuentes armados, a bordo de dos motocicletas, una negra y otra roja, perpetraron un violento asalto en el local ubicado en la cuadra 11 del jirón 28 de julio.

Las imágenes a las que tuvimos acceso muestran que dos motocicletas se estacionaron muy cerca de la entidad. Luego, dos de los delincuentes armados ingresaron para cometer el delito. Se aprecia cómo los delincuentes ingresaron y rastrillaron sus armas para luego apuntar a una de las trabajadoras. Mientras uno forcejeaba la puerta para ingresar y apoderarse del dinero, otro saltó por encima del mostrador. Una de las trabajadoras se escondió durante el robo. El delito cometido por estos delincuentes solamente les tomó 40 segundos.

Las señoritas salieron totalmente desesperadas, pero los sujetos ya habían subido a sus motocicletas para fugarse del lugar. Aparentemente, según manifestó una de las trabajadoras, los delincuentes habrían aprovechado que en ese momento no había usuarios en la entidad de Western Union. Western Union es una empresa internacional que tiene una sucursal en la ciudad de Huánuco. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán fundamentales para la investigación.

Los serenos de Huánuco fueron los primeros en llegar al lugar y apoyaron a la ciudadana que salía desesperada luego de haberse perpetrado el robo. «Nos enteramos del asalto porque un vehículo de serenazgo realizaba patrullaje por el lugar y fue abordado por la dueña del local. Dieron cuenta a los motorizados de serenazgo para que inicien su búsqueda, ya que ella tenía las características de las motos. Después de eso, regresaron a la tienda, donde ya la policía había llegado y se hizo cargo de los hechos», declaró Víctor Liberato, subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Huánuco.

Una de las trabajadoras se acercó a la División de Criminalística para presentar la denuncia. Hasta el momento, no se tiene identificación de los delincuentes, ya que todos llevaban cascos. Se espera que en las siguientes horas la policía pueda dar información, ya que no han indicado nada sobre este caso. Según se pudo conocer, la policía no quiso brindar mayores detalles porque están haciendo un trabajo de investigación para no entorpecer las pesquisas. No han dado detalles, pero se mencionó que habían activado un plan cerco.

Aparentemente, les habrían estado haciendo reglaje porque el robo sucedió en segundos y aprovecharon que no había nadie en la entidad internacional. Todo esto será corroborado cuando las investigaciones lo realicen la policía. También servirán las cámaras internas y externas para poder dar con los delincuentes. En las fotografías se puede apreciar que aparentemente tendrían entre 35 a 40 años estos facinerosos.