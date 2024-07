Yanacancha: Mujer se quita la vida en medio de problemas sentimentales

Una mujer de 26 años, identificada como Janet, fue encontrada sin vida en el distrito de Yanacancha, Pasco, tras ingerir veneno. Según las primeras investigaciones, Janet habría tomado esta trágica decisión debido a problemas sentimentales.

Dejó una nota de despedida en la que detallaba el maltrato que sufría por parte de su pareja, Jorge. En la carta, Janet expresó: «Él me decía que me cuidaba, todo era mentira. Él me obligaba, me trató de la peor manera. Disculpa, mi hijita, siempre estarás en mi corazón, también tu abuelita, pero ya no puedo más. Además, estoy embarazada, por eso hago esto.»

El hecho ocurrió el último fin de semana y ha conmocionado a la comunidad local. La tercera Fiscalía Provincial Penal de Pasco está a cargo de la investigación para esclarecer los detalles y determinar responsabilidades.

Este trágico suceso resalta la falta de comunicación y apoyo hacia Janet, quien no pudo expresar su situación ni a su madre ni a su hija, quien ahora queda huérfana.