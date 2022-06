MINEM: Cobre, oro, plata refinada, estaño, zinc y molibdeno lideran exportaciones mineras

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que el valor de las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) fueron de US$ 3,181 millones en el mes de marzo del 2022, representando una mejora de 2.2% con relación al mismo periodo de 2021, de acuerdo a información consignada en la última edición del Boletín Estadístico Minero.

En el desagregado de los montos, se señala que el valor de las exportaciones minero metálicos, en marzo de 2022, registró un monto de US$ 3,110 millones lo que significó un aumento de 1.6% respecto al mismo mes de 2021. En tanto que Mientras que las exportaciones mineras no metálicas, alcanzaron los US$ 71 millones, mejorando en 39.4% en relación a marzo del 2021.

Asimismo, el reporte estadístico señala durante el primer trimestre del año (enero – marzo), el valor acumulado de las exportaciones mineras alcanzó una suma de US$ 9,579 millones, incrementándose en 9.7% en comparación al mismo periodo de 2021.

Entre los metales que registraron una mayor variación en el periodo de enero a marzo de 2022 respecto al mismo periodo de 2021, se encuentran el cobre (+10.2%), estaño (+21.7%), oro (+13.1%), plata refinada (+26.3%), zinc (+15.1%) y molibdeno (+57.3%).

El MINEM explicó que el sector minero contribuyó con el 57.0% del valor de las exportaciones totales del país; el 55.8% de esa cifra corresponde a los minerales metálicos y el 1.2% a minerales no metálicos. Por lo cual, la actividad minera lidera las exportaciones nacionales, constituyéndose en el principal contribuyente de la balanza comercial peruana.

Nota de Prensa