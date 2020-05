Pasco. Ciudadanos se quejan por alto cobro de suministro eléctrico que realiza Electrocentro

Se han elevado más del 100% con relación al recibo anterior

Un padre de familia del cual guardamos en reserva su identidad, cuyo domicilio figura la Av. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yanacancha en Pasco, mostró su malestar por el alto cobro en la facturación del consumo de energía eléctrica.

Según el ciudadano desde marzo no les llega el recibo en físico y que gracias al haberse registrado en Distriluz, pudo verificar en cuanto al consumo eléctrico, dándose con la ingrata sorpresa que el precio lo han elevado hasta el triple con relación al anterior recibió, “… cada quince de cada mes pagamos nuestros recibos, en el mes de febrero pague 19.40, en marzo 60.40 y en abril cuyo recibo se vence el 14 de mayo he tenido que pagar 121.30 abril, el ciudadano dijo que se ha elevado al triple del recibo anterior, es un abuso total que esta haciendo Electrocentro, del cual ninguna autoridad se pronuncia” señaló.

El mismo malestar mostró una pobladora del sector 1 del AA.HH. Uliachin yo pague en mi recibo anterior 47 soles y ahora me han facturado 69.60, “… como han calculado el gasto de energía, yo no tengo ni hervidora, ni otros equipos solo un televisor, por ello estoy denunciando a esta empresa a Osinergmin para que tomen cartas en el asunto, al igual que nosotros han muchas personas que se han quejado en la puerta de Electrocentro pero no les ha atendido nadie porque no hay personas en oficinas”… señaló.

Finalmente la empresa Electrocentro a través de un escueto comunicado informó que los consumos del servicio eléctrico del mes de marzo se han facturado con una lectura promedio de los últimos seis meses, en abril se realizó la toma de lectura al 80% de los suministros y en mayo se tomará lectura al 100% de los

medidores. En otra parte dice que la empresa no realizará cortes de servicio por falta de pago durante el Estado de Emergencia.