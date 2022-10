Pasco. En Segunda Vuelta se elegiría nuevo gobernador regional entre Trujillo y Chombo

Recién en segunda vuelta los pasqueños podrán contar con su nuevo gobernador regional.

Según los últimos resultados oficiales que ha emitido a las 15.17 horas de hoy la oficina de procesos electorales si habría una segunda vuelta electoral en Pasco, lidera Zumel Trujillo del movimiento regional Pasco Verde quien logra 24,847 votos, lo que equivale al 23.00 % de votos válidos y en segunda ubicación está Luis Chombo Heredia del partido democrático Somos Perú que obtiene 22774 que representa el 21.08 % de votos válidos.

Aún faltan ingresar las actas de Los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, del cual favorecían a ambos candidatos, lo que hace indicar que la segunda vuelta es entre Zumel Trujillo y Luis Chombo Heredia.

Según la información recabada, Trujillo Bravo fue ex director regional de energía y minas y ex alcalde del distrito de Simón Bolívar; entre tanto Luis Chombo Heredia fue ex alcalde provincial en Daniel Alcides Carrión, tuvo que renunciar para tentar llegar al sillón regional.