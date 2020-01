Pasco. Ex funcionarios y ex servidores de la Ugel cobran en forma ilegal bonificaciones e incentivos

Genera 2 millones de soles en perjuicio

Durante una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de más de dos millones de soles en la Unidad de Gestión Educativa Local Daniel Alcides Carrión, debido al pago irregular de bonificaciones a los trabajadores de la entidad.

Según el informe un total de 17 ex funcionarios y ex servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa, “los ex funcionarios habrían aprobado y ejecutado de manera irregular el pago mensual de bonificaciones (por desempeño de cargo) y pagos de devengados e intereses legales (por años de servicios) contraviniendo la Ley de Presupuesto del Sector Público, además habrían otorgado aumentos del subsidio de alimentación (comedor) utilizando recursos públicos correspondientes a remuneraciones de personal activo, estas medidas carecían de sustento técnico y legal, y generaron un perjuicio económico a la entidad” informaron.

De otro lado, se determinó que los ex funcionarios y ex servidores de la UGEL habrían pagado de manera irregular el Incentivo Único del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores – CAFAE, considerando montos mensuales superiores a lo establecido en la escala aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, lo cual originó un perjuicio económico por S/ 278,027.24 (periodo 2015-2017)” acotaron.

Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico que afectó la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos públicos del Estado.