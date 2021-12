A pesar que las puertas estaban lacradas, las cajas fueron retirados denunció sub prefecto

Una grave denuncia hizo Ever Armando Yacolca Cóndor sub prefecto del distrito de Yarusyacán quien señaló que el pasado 9 de diciembre en horas del mediodía ingresaron almacén de la municipalidad más de 10 cajas de panetones que fueron descargados de dos camiones, el cual no sustentaban la compra.

Por ello el 13 de diciembre presentó la denuncia ante la dependencia policial y en presencia de un agente del departamento de Anticorrupción de Pasco, quien realizaba otra diligencia, señalando que ingresaron cajas de panetones marca San Jorge.

Seguidamente los agentes cumplieron las diligencias en la comuna, no encontrando a la responsable de abastecimiento, por lo que decidieron lacrar el ingreso, “cosa curiosa volvieron y se percataron que todas las cajas habían sido retirados misteriosamente del ambiente, al parecer por otra puerta, aquí tiene que dar explicaciones el gerente municipal, el vigilante de noche, porque toda apunta a presuntos actos de corrupción del cual tiene que ser investigado” señalaron las fuentes.