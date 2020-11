Pasco. Más de 200 colegios no rinden cuentas sobre compra de kits de higiene

La Contraloría General alertó que 203 instituciones educativas públicas de la Provincia de Oxapampa que retiraron fondos públicos destinados para la adquisición de kits de higiene no cumplieron con el plazo de diez días otorgado para rendir cuentas sobre el monto utilizado, situación que afecta los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en el uso de recursos públicos.

Según el informe, un total de 60 instituciones educativas tampoco registraron en la plataforma, “Mi Mantenimiento” el informe de adquisición de kits de higiene, incumpliendo el plazo de cinco días calendarios para dicho registro.

Los kits de higiene son empleados para realizar la distribución de alimentos del programa Qali Warma a los padres de familia de los escolares beneficiarios, así como la entrega de cuadernos para las clases virtuales que se realizan en el marco del programa “Aprendo en casa” del Ministerio de Educación.

Otro hecho evidenciado durante el servicio de control concurrente es que dos colegios realizaron la devolución de los recursos no utilizados fuera del plazo establecido y adquirieron bienes que no estaban contemplados en la norma técnica; mientras que 14 colegios no suscribieron el acta de compromiso de la ejecución de los gastos antes de la compra de los kits de higiene.

Los resultados del informe de control fueron comunicados a la Dirección Regional de Educación de Pasco a fin de que adopte las medidas preventivas y correctivas que permitan superar las limitaciones advertidas en la adquisición de kits de higiene en las instituciones educativas.