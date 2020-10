Pasco. Por despido de un trabajador contagiado con Covid mineros de Nexa iniciarán huelga

Plazo fue presentado a la autoridad de Trabajo para el 10 de octubre

Trabajadores de la empresa minera Nexa Atacocha presentaron un plazo de huelga ante la autoridad de Trabajo, a iniciarse este sábado 10 de octubre.

En entrevista vía Skype con David Osorio secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Chicrín, señaló que el documento ingresó el pasado 1 de octubre, “Nexa Atacocha viene cometiendo muchos abusos en esta coyuntura y en plena enfermedad, un trabajador minero fue diagnosticado con Covid, sin ser monitoreado por lo protocolos, ha sido despedido, ello no se puede permitir, por eso estamos iniciando una huelga en defensa del trabajo” señaló.

Según las averiguaciones el trabajador identificado como Luis Sánchez Cabrera quien labora en planta concentradora de Nexa dos meses se encuentra fuera de trabajo diagnosticado con Covid-19 y la empresa argumentado documentación que ha cometido faltas graves DL 728 le han remitido carta de despido.

En tal sentido el grueso de trabajadores en solidaridad por estos atropellado ha presentado plazo de huelga solicitando que sea absuelto la carta de pre aviso de despido.

Dialogamos con otro trabajador quien nos dijo, “… nosotros estamos ganado para la reincorporación de 164 trabajadores (cese colectivo y suspensión perfecta) que fue infundado por ello esta abusiva empresa pretende deshacerse del personal trabajador y ello no vamos a permitir” señaló.

De otra parte, dijeron que la empresa se irroga de cumplir los protocolos de seguridad, pero la realidad es otra, “a la empresa poco le interesa si su trabajador come no come, se contagia o no, ellos ven de producción y ganancia y así señalan que están en rojo” dijeron.

Finalmente hicieron un llamado a la ciudadanía y las autoridades que los apoyen, “este despido no es una cosa de juego, si así empiezan con uno pueden seguir con otros en otras empresas, el trabajador ya despertó, esperemos que los altos funcionarios de Nexa se pongan una mano al corazón, pero va ser difícil, nosotros vamos a seguir batallando” subrayó el dirigente sindical.