Pasco. Vientos huracanados derriban techo de plaza de toros y viviendas en el distrito de Goyllarisquizga

Fuertes vientos huracanados afectaron al distrito de Goyllarisquizga en la provincia de Daniel Alcides Carrión en Pasco, causando daños en la plaza de toros y viviendas cuyos techos de calamina fueron derribados. El hecho se registró el último martes en horas de la tarde.

Según declaraciones de Héctor Rivera Cueto sub prefecto del distrito de Goyllarisquizga, el fuerte viento se llevó el techo de la plaza de toros, además se han afectado varias casas y a línea de alta tensión por lo que no tuvieron energía eléctrica, “… ese día parecía que iba llover, pero seguidamente empezó un viento fuerte que soplaba por más de 20 minutos, la gente salía de su casa muy preocupada, luego ya fuimos alertados de las casas dañadas y del techo y parte de la infraestructura de nuestro coliseo, donde cada año como costumbre en fiestas patrias se realiza las corridas de toros” señaló.

De otra parte, el Coer Pasco informó que el jefe de Gestión de Riesgo de Desastre del distrito se apersono al lugar de los hechos para tratar de recoger las calaminas que quedo dispersas por el viento y se cercó el perímetro con personal de serenazgo y la evaluación de daños, “coordinarán con las autoridades para tratar de reconstruir los daños causados y la atención a los damnificados” informaron las fuentes.

Finalmente el Coer Pasco informó que vientos fuertes daños el techo de una vivienda de material rústico en el centro poblado de Paragsha, funcionarios se apersonaron al lugar de la emergencia.