Situación post salvada vacancia de Marco De La Cruz

Por Roberto Carlos QUINTANA VILLAVICENCIO

Lic. en filosofía y CCSS

BALANCE DE GESTIÓN MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE PASCO

A nivel nacional, el 2020 fue un año nefasto para el Perú; marcado por la paralización de sectores productivos, desempleo, colapso de establecimientos de salud, desestabilización política entre otros impactos provocados por la pandemia mundial del Covid-19 que generó miles de contagiados, muertes y el debilitamiento de la economía en el país.

Desaprobación de la gestión municipal

El escenario local se vio ensombrecida debido al desastroso desempeño de las autoridades tanto regional como municipales. Una publicación de GESA – Grupo de Estudios e Investigación Social, realizado en diciembre del 2020, muestra un 87% de desaprobación de la población de la provincia de Pasco hacia la gestión de Marco de la Cruz Bustillos, alcalde de la municipalidad provincial de Pasco, lo cual indicaría una gestión ineficiente, sin rumbo, con falta de iniciativa y se complica aún más con el fracturamiento de las relaciones a nivel interno, es decir con los regidores.

Denuncias por actos de corrupción

¿Pero a qué se atribuye el nivel de desaprobación?, las razones abundan; y es que, la gestión de Marco de la Cruz destaca por innumerables denuncias desde probables actos de corrupción, probables favorecimientos indebidos como proveedor a un familiar, abandono de sus funciones -la mayor parte del tiempo está fuera de la ciudad-, pedidos de vacancia y hasta situaciones escandalosas que evidencian una relación sentimental fuera del matrimonio, peor aún, con repercusión dentro de la municipalidad al punto que, según quejas dentro de la comuna, quizás la involucrada tendría un nivel de intrusión en diversas áreas de la municipalidad.

Policía descubre manejos irregulares

Pero no solo el alcalde tiene denuncias, también los regidores del oficialismo, y es que, audios filtrados a la prensa han develado conversaciones de regidores involucrándolos en manejos irregulares del patrimonio municipal. El virus de la corrupción también ha contaminado a los funcionarios públicos de confianza de Marco de la Cruz, tras una intervención nocturna en las oficinas de la municipalidad por parte de miembros de la policía nacional, se hallaron bebidas alcohólicas y a funcionarios con síntomas de ebriedad, además de encontrar signos de manipulación de expedientes relacionados a licitaciones para un concurso CAS, así se aprecia en un video difundido por un efectivo policial el día de la intervención.

Pueblo olvidado, abandonado y a la deriva

Marco de la Cruz lleva más de dos años de gestión municipal, hasta la fecha no ha ejecutado, mucho menos inaugurado una sola obra significativa a favor de la población que lo eligió creyendo que sería la mejor opción para el desarrollo de Pasco. Los proyectos y obras actuales son una herencia de la gestión municipal anterior, en resumen, no existe en la ciudad, una sola placa conmemorativa colocada en ninguna obra de trascendencia que lleve el nombre del alcalde, en consecuencia, Marco de la Cruz será recordado por su ineptitud frente a la dirección de una municipalidad cuya sede es considerada la Capital Minera del Perú, que por cierto recibe fondos importantes provenientes del canon minero y regalías mineras. Los antecedentes marcan una tendencia negativa y todo indica que los ingresos y aportes que llegan a la municipalidad no serán bien invertidos en lo que queda de su periodo.

Atetado contra el patrimonio histórico

El desmembramiento de la plaza Chaupimarca, último icono histórico que aún se mantenía en pie, generó la indignación de los pobladores que habitan el centro histórico de la ciudad, pues este símbolo que representa a Cerro de Pasco estaba siendo destruido con el pretexto de reconstruirlo para conmemorar el bicentenario de la Independencia del Perú, alterando la autenticidad y cambiando el aspecto visual y tradicional que por muchos años fue parte de la vida de los cerreños. Actualmente la obra está abandonada, no hay fecha para retomar los trabajos para su remodelación. No hubo una peor gestión municipal como la de Marco de la Cruz.

Vacancias y revocatoria en camino

La primera solicitud de vacancia contra Marco de la Cruz no prosperó, en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el pedido. Sin embargo, existen dos solitudes de vacancia en proceso y el trámite de recopilación de firmas iniciado por un comité para revocar del cargo al alcalde “cero obras”

El pasado viernes 29 de enero, el concejo de regidores sesionó de manera extraordinaria para debatir y decidir en votación el segundo pedido de vacancia contra Marco de la Cruz. Como era de esperarse, el grupo de regidores de la fila oficialista, concluyó que no existe causal para vacancia, solo tres regidores votaron a favor de retirar a De la Cruz de la gestión municipal.

¿Qué obras necesita Pasco?

Comprender, evaluar y determinar satisfacer las necesidades de la población, representa un trabajo que depende de diversos factores, esta etapa de pandemia Covid-19 requiere una urgente intervención y liderazgo por parte de las autoridades elegidas por voto popular.

El distrito de Chaupimarca registra la mayor cantidad de contagios según reporte de DIRESA Pasco, los casos van en incremento y es la razón por la que, el gobierno central declaró a Pasco de nivel extremo, anunciando medidas drásticas que incluyen la prohibición total de actividades que pongan en riesgo de contagio a la población.

Bajo este escenario, urge liderar acciones orientadas a controlar y frenar los contagios, pero más importante es la atención de las personas afectadas para garantizar su recuperación. Se habló bastante respecto de las gestiones para la instalación de una planta de oxígeno en Cerro de Pasco, sin embargo, solo quedó en promesas.

Es entonces que la ciudad requiere del trabajo comprometido de sus autoridades, en ese camino hay obras que deben ser como mínimo consideradas y evaluar su ejecución:

Lograr la instalación de plantas de oxígeno.

Dotación del chip escolar con internet a escolares en pobreza y extrema pobreza desde el 5to. grado de educación primaria al 5to. año de educación secundaria como herramienta para afrontar el año escolar de manera satisfactoria.

Dotar de mascarillas a los sectores desfavorecidos que no cuentan con recursos económicos para su adquisición.

Impulsar comedores populares para alimentar a la población que no cuenta con recursos económicos para su alimentación diaria.

Implementar control sanitario en los mercados y zonas de expendio de productos de primera necesidad de la ciudad.

Recojo, disposición y tratamiento de los residuos sólidos generados por la población que, en promedio llegan a 80 toneladas diarias. El actual depósito de Rumiallana está en grave riesgo.

Fiscalizar el transporte público para el cumplimiento de medidas sanitarias.

“Orden y firmeza” con la ilegal actividad de atención que se dan en los bares y centros de diversión, el cual debe cerrarlos definitivamente.

“A rey muerto, rey puesto”, un refrán popular que sin duda es una sombra cada vez más cercana de la gestión de Marco de la Cruz. Es tiempo de adoptar decisiones que impliquen la mejora y reivindicación de esta gestiona municipal que va a la deriva y cuyo líder está entretenido en asuntos que no tienen relación con las funciones de alcalde.