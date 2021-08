El vino posee algunos beneficios que son dignos de mención siempre y cuando su consumo sea con moderación. Desde Diariamente Ali, te invitamos a conocer 8 beneficios que una copa de vino en las noches puede provocar.

Con eso en mente, es el momento. ¡Descubramos juntos el beneficio de una copa de vino durante la noche!

Los 8 beneficios que una copa de vino puede otorgar

Ayuda a reducir el riesgo de varios tipos de cáncer

Un consumo moderado de vino puede ayudar a reducir distintos tipos de cáncer como el de próstata, pulmón y mama.

Puede disminuir la mortalidad cardiaca

Un estudio en la Universidad de Harvard T.H. Chan School of Public Health, concluyó que las personas que toman vino, de manera moderada, tienen menos posibilidades de sufrir un ataque cardíaco.

Ayuda a mejorar la salud del cerebro

Diversos estudios señalan que el resveratrol (compuesto encontrado en el vino), ayuda a reducir la posibilidad de padecer Alzheimer o demencia al retrasar el envejecimiento cerebral.

Fortalecimiento de los huesos

Diversos estudios muestran que ingerir vino ayuda a perder menos masa ósea, en especial a las mujeres, ya que cuenta con un efecto positivo en la densidad ósea.

Previene la ceguera

El resveratrol ayuda a detener el crecimiento de los vasos sanguíneos fuera de control en el ojo que ocasiona la ceguera.

Puede retrasar el envejecimiento

El vino tinto cuenta con propiedades vasodilatadoras que ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento.

Puede reducir el colesterol

La acción antioxidante del vino tinto tiene un efecto antiinflamatorio, reduciendo los niveles de colesterol y mejorando el metabolismo.

Sirve como excelente relajante muscular

Los componentes del vino y de las uvas actúan como relajantes musculares, ayudando a combatir el estrés y la ansiedad tras un día con mucha tensión.

Recuerda: Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.

¿Qué sigue?

A veces, elegir un buen vino resulta algo difícil. No te preocupes, aquí te mencionaremos unas claves para que escojas uno de excelente calidad.

● Lee bien la etiqueta: Es el primer acercamiento que tienes con la botella. Identifica bien acerca de su cosecha, tipo, región y variedad.

● Color apropiado del vino: Ni un color muy intenso, ni tampoco muy claro. El vino que posee colores rojizos es el que está en las mejores condiciones para el disfrute.

¿Lo ves? ¡Una copa de vino durante la noche suena genial con tantos beneficios! Por eso, varios especialistas lo recomiendan.

Pero recuerda… si tomas vino, hazlo con moderación.

Wine has some benefits that are worth mentioning as long as its consumption is in moderation. From Ali Daily, we invite you to know 8 benefits that a glass of wine at night can cause.

With that in mind, it is time. Let’s discover together the benefit of a glass of wine during the night!

The 8 benefits that a glass of wine can provide

Helps reduce the risk of various types of cancer

A moderate consumption of wine can help reduce different types of cancer such as prostate, lung and breast.

May decrease cardiac mortality

A study at Harvard T.H. Chan School of Public Health, concluded that people who drink wine, in a moderate way, are less likely to have a heart attack.

Helps improve brain health

Various studies indicate that resveratrol (a compound found in wine) helps reduce the possibility of Alzheimer’s or dementia by delaying brain aging.

Strengthening the bones

Various studies show that drinking wine helps to lose less bone mass, especially in women, since it has a positive effect on bone density.

Prevent blindness

Resveratrol helps stop uncontrolled blood vessel growth in the eye that causes blindness.

May delay aging

Red wine has vasodilator properties that help delay the aging process.

May lower cholesterol

The antioxidant action of red wine has an anti-inflammatory effect, reducing cholesterol levels and improving metabolism.

Serves as an excellent muscle relaxant

The components of wine and grapes act as muscle relaxants, helping to combat stress and anxiety after a stressful day.

Remember: Drinking alcoholic beverages in excess is harmful.

Whats Next?

Sometimes choosing a good wine is difficult. Don’t worry, here we will mention some keys for you to choose one of excellent quality.

● Read the label well: It is the first approach you have with the bottle. It identifies well about its harvest, type, region and variety.

● Appropriate wine color: Neither a very intense color, nor a very light one. The wine that has reddish colors is the one in the best conditions for enjoyment.

You see it? A glass of wine overnight sounds great with so many benefits! Therefore, several specialists recommend it.

But remember … if you drink wine, do it in moderation.