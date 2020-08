Pasco. Alertan que personal de salud de Oxapampa realiza labores a favor de empresa privada para pruebas frente a Covid-19

La Contraloría General recomendó a las autoridades de la dirección regional de Salud Pasco adoptar las medidas necesarias para superar los riesgos advertidos en el proceso de autorización, vigilancia, fiscalización y registro de pruebas rápidas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas luego de evidenciarse un posible incumplimiento funcional de los funcionarios y/o servidores de Salud Paso y del hospital Ernesto Guzmán Gonzales de la provincia de Oxapampa.

Según el Informe de Visita de Control N° 007-2020-OCI/0832-SVC, entre junio y julio de 2020 funcionarios y/o servidores del hospital Ernesto Guzmán Gonzales autorizaron al personal de salud a prestar servicio a favor de una empresa privada para realizar triaje diferenciado en la tranquera del Abra Llamaquizu (ingreso al distrito de Oxapampa), a los transportistas antes de su ingreso a dicha ciudad.

De acuerdo a la documentación revisada por el equipo de control, durante esos meses los profesionales fueron designados en el horario de la mañana, tarde y guardias diurnas para realizar el servicio de diagnóstico y tamizaje mediante prueba rápida al COVID-19 a favor de la empresa privada; es decir, dejaron de laborar en el hospital para atender casos ajenos a la institución, generando el riesgo a la oportuna y continua atención a pacientes que acuden al hospital.

Otros riesgos

La comisión de control advirtió que la Unidad de Servicios de Salud de la Diresa Pasco otorgó constancia de toma de muestras Covid -19, a favor de la empresa privada, a pesar que ésta no cumplió con subsanar las deficiencias detectadas; por ejemplo, se observó que la empresa privada de salud no realiza el ingreso al aplicativo del Sistema Integrado para Covid-19 de la toma de pruebas rápidas a los transportistas, acumulación de residuos sólidos y biocontaminates, además, no tendría un protocolo para el tratamiento de los residuos sólidos y biocontaminados.

Dato

El 3 de junio de 2020, la Asociación de transportistas de carga pesada de Oxapampa y la Empresa Armas & Meza TRADING E.I.R.L suscribieron un documento privado con el objetivo de que los transportistas puedan ser evaluados (tamizaje) y diagnosticados mediante una prueba rápida COVID -19, antes de su ingreso a la provincia de Oxapampa (sector Abra), Llamaquizu.