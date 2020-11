Pasco. Minera Nexa con cartas intimidatorias pretende romper huelga procedente denuncia secretario de Milpo El Porvenir

Pide que Sunafil cumpla sus funciones y fiscalice a Nexa

Una grave denuncia hizo llegar a través de los medios nacionales Zacarias Marquina Cueva secretario general de trabajadores de la empresa minera El Porvenir Milpo – Nexa, señalando que la transnacional pretende romper la huelga general procedente, enviando cartas intimidatorias.

El dirigente dijo que con fecha 6 de noviembre la minera envió una carta intimidatoria solicitando que le dan un plazo de 48 horas para que se rectifique de las opiniones vertidas en contra de la minera aduciendo que fueron difamados en perjuicio de su imagen ganada, “… nos acusan que hemos hablado mal de la empresa, pero yo no voy a rectificarme ya que la prensa nacional ya conoce, nos hacen ver que es una buena empresa cuando la realidad es diferente a ellos solo les interesa la producción de la clase trabajadora se han olvidado de los trabajadores, es más esta medida de fuerza ha sido declarada procedente por la dirección regional de Trabajo” señaló.

Marquina Cueva de otra parte, dijo que la intendenta de la Sunafil les mintió ya que ella se comprometió en fiscalizar la empresa ya que están obligando a los de las empresas especializadas a laborar encerrados, es decir la producción no ha parado, pero al ser procedente esta medida todas las operaciones deben paralizarse, la empresa Nexa se burla de todos, acotó.

Por lo que el dirigente indicó, esta queja se ha remitido a los congresistas y demás autoridades para que actúen, “basta de abusos, señores no podemos permitir que una empresa haga lo que le da la gana, solo se excusan en la pandemia han despedido trabajadores, han muerto mineros, sin embargo aducen en revistas que su producción en este trimestre ha mejorado, hasta no lograr nuestro pliego no vamos a parar esta media de fuerza del cual es en reclamo de nuestros derechos laborales…” finiquitó.

