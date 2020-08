Pasco. Sueldan puerta y clausuran bares clandestinos

Intervinieron en estos lugares a parroquianos que bebían en compañía de féminas.

funcionarios de la municipalidad provincial de Pasco en coordinación con serenos y efectivos policiales realizaron el último fin de semana un operativo a bares clandestinos en el distrito de Chaupimarca que atendían en plena pandemia y ahora que la ciudad ingresó en cuarentena focalizada.

En su interior las autoridades encontraron a parroquianos que tomaban, bailaban y no se sabe que celebraban, cuando diariamente aumente el número de fallecidos y contagiados con el virus.

Al llegar al antro ubicado en el Jr. Moquegua Alta en el distrito de Chaupimarca éste local no tenía los permisos correspondientes, se intervino a ocho parroquianos y tres féminas, así mismo se logró decomisar cervezas, botellas de aguardiente y sus enseres, “Vamos a erradicar todos estos con bares de la ciudad, no es posible que estos parroquianos no respetan ni a su familia se infectan llevan el virus, como si no les importará que tenemos tantos casos y muertes por esta pandemia…” señaló Marco Muñoz personal de fiscalización.

Como hacían caso omiso a las normas municipales lo clausuraron y para prevenir la reapertura, soldaron las puertas de una casa que funcionaba como bar

De otra parte, se constituyeron al parque El Minero donde funcionaba un bar reincidente, en su interior más de treinta parroquianos y siete féminas que libaban licor sin respetar los protocolos exponiéndose a ser contagiados con el Covid-19. Allí también se decomisó los bienes y se soldó la puerta principal.