PASCO: Bajo resguardo policial llegó material electoral para elecciones de 12 de abril

Kits electoral será distribuido en 72 locales de votación para abastecer 485 mesas de sufragio



​La Oficina Descentralizada de Procesos Efectorales (ODPE) Pasco recibió el material electoral oficial que será utilizado en las Elecciones Generales 2026 este domingo 12 de abril. El cargamento, que arribó, fue trasladado en un vehículo especialmente acondicionado bajo la estricta custodia de un comisionado de la ONPE y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), contando además con monitoreo satelital permanente para garantizar su seguridad durante todo el trayecto hasta la sede regional.

​ Bajo la supervisión del jefe de la ODPE Pasco, José Francisco Taboada Alama, se procedió a la recepción y custodia de los kits electorales. Este envío está conformado por tres paquetes principales que incluyen cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa y ánforas plegadas. Asimismo, se recibieron cabinas de votación, útiles de escritorio, sobres plásticos para la remisión de actas y láminas de protección de resultados, elementos indispensables para que los ciudadanos elijan al próximo presidente de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

​Para asegurar la integridad del proceso, el material cuenta con mecanismos automáticos de cierre, sistema de termosellado y puntos de control, estos dispositivos permitirán verificar la correspondencia de cada paquete con su respectiva mesa de sufragio y destino final, informaron las fuentes.

El despliegue de estos insumos hacia los 72 locales de votación habilitados en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión iniciará entre el 10 y 11 de abril, priorizando las zonas más alejadas para evitar contratiempos y asegurar que las 485 mesas estén operativas desde temprana hora.

​Cabe precisar que la jurisdicción de la ODPE Pasco comprende exclusivamente las dos provincias, ya que la provincia de Oxapampa cuenta con su propia oficina descentralizada, la cual gestionará el traslado de material a sus mesas de votación en las mismas fechas programadas.

A nivel de toda la región Pasco, se registra un total de 223,695 electores hábiles, de los cuales 136,240 corresponden al ámbito de la ODPE Pasco y 87,455 ciudadanos pertenecen a la provincia de Oxapampa.