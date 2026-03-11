Dos muertos tras despiste de camión en peligrosa curva de la ruta Canta–Huayllay

La madrugada del domingo, un camión de carga protagonizó un fatal despiste en el sector Huaychotayana, en el tramo que conecta Canta con Huayllay, en la región Pasco. El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 a. m., cuando la unidad atravesaba una curva cerrada considerada de alto riesgo por transportistas de la zona. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que salió de la vía y terminó detenido fuera de la carretera tras un violento impacto que destruyó la cabina.

Dentro del camión viajaban Yhonan Tolentino Cabrero, de 37 años, quien conducía la unidad, y Jhon Tolentino Cabrero, de 26 años, copiloto del vehículo. Ambos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos tras el despiste y fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. La magnitud del impacto y las condiciones del terreno dificultaron cualquier posibilidad de rescate inmediato, mientras otros conductores que transitaban por la zona alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

Personal de seguridad local y agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para asegurar el área e iniciar las diligencias correspondientes. El tránsito en este tramo de la vía que conecta Huayllay con Lima permaneció restringido durante varias horas mientras se realizaban las labores de verificación, levantamiento de los cuerpos y retiro del vehículo siniestrado. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a la morgue para los procedimientos de ley, en tanto continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.