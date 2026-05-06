Proceso electoral en Pasco se desarrolla con demoras en instalación de mesas

El proceso electoral en Pasco, iniciado este domingo 12 de abril, fue con retrasos en la instalación de las 485 mesas de sufragio en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión.

La principal causa es la ausencia de miembros titulares y la falta de suplentes, lo que generó generado que las autoridades actualicen los reportes conforme se instalan las mesas.

El responsable de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Pasco, José Francisco Taboada Alama, señaló que están en constante monitoreo para cumplir con las mesas instaladas al 100%. Sin embargo dijo que el distrito de Huachón logró instalar la primera mesa de votación, permitiendo que sus 3,231 electores ejercieran su derecho al voto de manera oportuna.

Sin embargo, en algunos distritos como Yanacancha, la falta de mesas instaladas en instituciones educativas ha generado malestar entre los votantes.

La jornada electoral, finaliza a las 5:00 p.m., por lo que los ciudadanos se dirigen a los centros de votación. Este proceso electoral permitirá elegir al presidente de la República, diputados, senadores y representantes del Parlamento Andino.

Pasco se tiene 72 locales de votación para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.