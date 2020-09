Pasco. Trabajadores de empresa comunal realizan plantón contra minera Nexa

Exigen cumplimiento de convenios

Con frases como “Bonilla escucha tu gente no respeta”, un grupo de trabajadores de la empresa comunal de Cajamarquilla, realizaron una movilización en contra de la empresa minera Nexa, los manifestantes se apostaron al frontis de la minera en la zona de Chicrin.

Ellos aducen que la minera viene incumpliendo una serie de convenios, inclusive denunciaron ser hostigados por los funcionarios de la minera, “… hoy nos hemos puesto en alto para realizar esta protesta en forma pacífica, haciendo saber a Nexa que no están respetando convenios, no estamos dispuestos a callar…” expresó un trabajador.

Entre los pedidos solicitan que se respete los acuerdos comunales del cual solo hay sido mecidos, dijeron además que la empresa les ha obligado a comer dentro de instalaciones de Nexa el cual Sodexo no hace cumplir los protocolos, así mismo el ingeniero de seguridad no cumple con los protocolos, “ellos predican el orden y cumplimiento pero no lo cumplen” indicaron.

Luego de hacer valer sus reclamos, en forma ordenada se retiraron, a la espera que los funcionarios de la empresa minera Nexa cumplan.