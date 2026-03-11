Choque frontal entre camioneta y minivan deja fallecidos tras caer vehículo al río en la Carretera Central

Un grave accidente de tránsito se registró el 2 de marzo en el kilómetro 97+800, en el sector El Infiernillo, dentro de la jurisdicción de San Mateo. El siniestro ocurrió cuando una camioneta particular y una minivan de transporte de pasajeros colisionaron frontalmente mientras se desplazaban en sentidos opuestos por este tramo de alta peligrosidad. La violencia del impacto dejó la camioneta completamente destrozada sobre la vía y generó alarma inmediata entre los conductores que transitaban por la zona.

Tras el choque, la minivan perdió el control, atravesó el sardinel de seguridad y se precipitó hacia el cauce del río, quedando parcialmente sumergida por la fuerza de la corriente. Testigos del hecho alertaron a los equipos de emergencia al observar que varios ocupantes permanecían atrapados dentro del vehículo. La geografía accidentada del lugar y el caudal del río dificultaron las primeras maniobras de auxilio, obligando a restringir el tránsito para permitir el despliegue de unidades de rescate.

Hasta el lugar se movilizaron brigadas de emergencia y agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes continúan con las labores de evacuación de heridos y recuperación de víctimas. De manera preliminar se confirmó el fallecimiento de tres ocupantes de la camioneta, mientras se mantiene la búsqueda debido a que la minivan permanece bajo el agua. Las autoridades informaron que el tránsito seguirá restringido hasta culminar las operaciones especializadas.