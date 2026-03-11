Pasco – Yanacancha: Auto cae al río Huanca en La Quinua y deja cuatro personas heridas

Un vehículo particular terminó en el cauce del río Huanca tras sufrir una volcadura en el kilómetro 4+400 de la carretera alterna que une el centro poblado de La Quinua con el distrito de Yanacancha, en la región Pasco. El hecho se registró la tarde de este jueves a la altura del puente Lloclla, de acuerdo con información policial.

La unidad, de placa W3K-454, quedó volcada con las llantas hacia arriba dentro del río, generando una rápida movilización de auxilio. Los cuatro ocupantes fueron trasladados de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresaron por el área de emergencia para recibir atención médica especializada.

El personal de salud informó que Alfred Gómez Laureano (23) presenta policontusiones y traumatismo abdominal cerrado, además de una herida en la mano derecha, permaneciendo en observación para descartar lesiones internas. David Pacheco Mauricio (62) fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano leve y múltiples contusiones, quedando bajo vigilancia médica.

Asimismo, Jennifer Roque León (23) sufrió contusiones en el codo izquierdo y lesiones en ambas manos, siendo dada de alta tras recibir atención y sutura. En tanto, el menor de iniciales T.G.L. (3) fue evaluado por el equipo médico y posteriormente dado de alta al encontrarse estable.

Efectivos de la comisaría PNP La Quinua iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras se coordinan las labores para la extracción del vehículo siniestrado y la realización de los peritajes correspondientes.