Constitución – Pasco: Incendio en la madrugada deja tres viviendas destruidas y una afectada

Un incendio urbano se registró esta madrugada en la IV Etapa del distrito de Constitución, en la calle Los Libertadores, sector conocido como entrada a la chancadora, dejando cuatro viviendas afectadas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Pasco.

Según la jefa de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Constitución, Arlet Mayra Gonzales Ampicha, tres viviendas quedaron completamente destruidas y una resultó afectada. Además, un vehículo menor y otra unidad fueron alcanzados por el fuego. No se reportaron daños personales.

La funcionaria precisó que las causas del siniestro se encuentran en materia de investigación. De manera preliminar, indicó que el fuego habría iniciado tras prenderse un vehículo menor; no obstante, esta versión será determinada oficialmente por las autoridades competentes.

La emergencia puso en evidencia la limitada capacidad de respuesta en el distrito, que no cuenta con compañía del Cuerpo General de Bomberos ni con unidad vehicular contra incendios. Solo se tuvo el apoyo de un bombero voluntario y actuadores voluntarios, quienes junto a vecinos lograron controlar la situación.

Personal municipal realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para gestionar la ayuda correspondiente a las familias damnificadas.