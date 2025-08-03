Huánuco: familia sigue internada en Lima por explosión de balón de gas

Cinco integrantes de una familia huanuqueña permanecen hospitalizados en Lima tras la explosión de un balón de gas ocurrida a fines de julio en su vivienda del centro poblado de Las Moras, en Huánuco. Las víctimas fueron identificadas como Fidencia Martel Huaytán (38), Clementina Eduardo Justiniano (63), y los menores Xiara (2), Alfred (7) y Danilo (4), quienes sufrieron graves quemaduras.

Tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Hermilio Valdizán, fueron evacuados a la capital en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) gracias a la gestión del Gobierno Regional de Huánuco, el SAMU y la Dirección Regional de Salud. Actualmente, Fidencia se encuentra en el Hospital Loayza, su hija Xiara y los niños de su sobrina en el Hospital del Niño de San Borja, y Clementina Eduardo en el Hospital de Villa El Salvador.

Los médicos advirtieron que la recuperación será prolongada, con más de tres meses de hospitalización y múltiples injertos de piel para los más afectados. La familia perdió su vivienda y todas sus pertenencias en la explosión, lo que complica aún más su situación económica.

“MI ESPOSA Y MI HIJITA FUERON LAS MÁS AFECTADAS. NECESITO APOYO PARA SUS GASTOS Y TRATAMIENTOS”, expresó el esposo de Fidencia, Wilder Raúl Livia Castillo, quien pidió ayuda a la población a través del Yape 901641561.