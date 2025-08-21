Huánuco: Moto Recuperada con Requisitoria

En un despliegue operativo denominado “Bloqueo y Saturación 2025”, la Comisaría PNP Panao, en Huánuco, logró recuperar una motocicleta que presentaba una requisitoria vigente. La intervención se realizó en la jurisdicción del distrito de Panao, provincia de Pachitea, como parte de las acciones permanentes de la Policía Nacional del Perú para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana en la región.

Durante un control vehicular de rutina en el Jirón Pachitea, los agentes procedieron a verificar la placa de rodaje 7875-6W en el sistema ESINPOL PNP. La consulta arrojó un resultado positivo: el vehículo mantenía una requisitoria vigente por el delito de Hurto de Vehículo, solicitada específicamente por la SEPROVE Huánuco, lo que activó de inmediato el protocolo de detención y recuperación.

La motocicleta recuperada corresponde a una marca Pulsar 200NS Decal, de color negro. Una vez confirmada la situación legal del vehículo y su relación con un delito, se procedió a su inmediata incautación. Posteriormente, la unidad fue trasladada a las instalaciones de la Comisaría PNP Panao.

En la comisaría, se continuarán con las diligencias pertinentes conforme a la ley, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hurto y determinar las responsabilidades correspondientes. La Región Policial Huánuco reafirma así su compromiso en la lucha frontal contra la delincuencia y su dedicación a proteger la tranquilidad de la ciudadanía.