Huayllay – Canta: bus habría resbalado por aceite en la vía e impactó auto siniestrado dejando dos fallecidos

Una trágica cadena de accidentes cobró la vida de dos personas durante la madrugada de este viernes en la carretera Huayllay – Canta, a la altura del kilómetro 25+980 de la vía Vencedores de Sangrar. De acuerdo con la información preliminar, un automóvil se despistó luego de que, aparentemente, sus neumáticos perdieran adherencia por la presencia de aceite sobre el asfalto. Los ocupantes lograron salir ilesos del primer accidente y descendieron del vehículo para ponerse a salvo.

Minutos después, un bus de la empresa Brizas, que cubría la ruta Huayllay – Lima, llegó al lugar y, presuntamente, también habría resbalado sobre la carretera, impactando violentamente contra el automóvil siniestrado. A consecuencia del fuerte choque, dos de las personas que permanecían fuera del vehículo fueron alcanzadas por la unidad y fallecieron en el lugar, convirtiendo el primer accidente en una tragedia de mayores proporciones.

Las imágenes registradas en la escena evidencian la magnitud del impacto. El automóvil quedó completamente destrozado entre los fierros retorcidos, mientras que el bus también presentó abolladuras en la parte delantera. Efectivos de la Policía Nacional de Canta acudieron rápidamente al lugar para acordonar la zona, controlar el tránsito vehicular, iniciar las diligencias correspondientes e intervenir a ambos conductores, quienes fueron trasladados para la práctica de los exámenes de dosaje etílico como parte de las investigaciones.

Hasta el cierre de esta información, las víctimas permanecían en calidad de NN, debido a que sus documentos de identidad, presuntamente, habrían quedado entre los restos del vehículo siniestrado, dificultando su identificación inmediata. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue de Lima, donde se espera la llegada de sus familiares. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente, mientras este nuevo hecho vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de la carretera Huayllay – Canta, escenario de constantes emergencias de tránsito.