Huánuco 9 fallecidos y 16 heridos tras horroroso despiste de bus Real Chancas que impactó contra vivienda

Un bus de la empresa Real Chancas de placa de rodaje M2O954, conducido por Pedro Alejandro Lezameta Pantoja, que iba de Pucallpa a Lima se despistó e impactó contra una vivienda en el sector de San Isidro en Huánuco. El accidente dejó 9 fallecidos y 16 heridos.

Efectivos policiales de la comisaría de Pumahuasi, personal de salud y del Samu trasladaron a los heridos al Hospital de Tingo María, donde fueron identificados. Según declaraciones médicas, una paciente presenta amputación de pierna, dos personas sufren traumatismos, y el resto fueron diagnosticados con policontusiones. En el lugar del accidente, se apreciaba que varios pasajeros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del bus.

Heridos atendidos en el Hospital de Tingo María:

Pelileo Macanilla Carita Mauricio, Tananta Rodríguez Yuvis Rosa, García Vásquez Wenceslao, Luna Tananta Jordani, Manuyama Castro Manuel, Meza Arzapalo Erlinda Geny, Ruiz Vásquez María Erlita, Yauri Isaguirre Willy Danti, Fretel Ponce Benito Néstor, Aldana Machuca Joel Tito, Del Valle Arroyo César, Luna Tananta Jefferrin, Ribeiro Pelileo Jansun Daniel, Inuma Ruiz Camelia Milagritos, Velazque Perez Yhomar, Calderon Ricra Katherine.

Las diligencias estuvieron a cargo del Fiscal Elia Garay de la II Fiscalía de Leoncio Prado y los agentes policiales quienes retiraron a los fallecidos que se encontraban entre los fierros retorcidos debajo de la vivienda,

Pedro Alejandro Lezameta Pantoja (chofer), Viterno William García Carmen, Jarley Jair Inuma Ruiz (10 años), Erick Lachuma Rengifo (25 años), Rayler Wadinson TantalaYA, una mujer N.N., Valentina Trillo Ore (56 años), José Manuel Bocanegra Vilchez (76 años), un menor de edad N.N, trasladados a la morgue de Tingo María para necropsia de ley)

Se iniciaron las diligencias correspondientes. Las causas del accidente son materia de investigación.