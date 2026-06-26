PASCO: Trágica búsqueda termina con hallazgo de joven sin vida en Rancas

Lo que comenzó como una cadena de solidaridad y esperanza terminó convirtiéndose en una dolorosa tragedia para una familia pasqueña. Luego de tres días de intensa búsqueda, fue hallado sin vida Brian Edilfonso Flores, de 22 años, joven que había desaparecido el último domingo tras asistir a una expo o actividad festiva realizada en el distrito de Rancas. Apenas un día antes del hallazgo, familiares, amigos y ciudadanos participaron en una vigilia en la plaza Daniel Alcides Carrión para pedir ayuda en su ubicación, sin imaginar que horas después recibirían la peor noticia.

Desde que dejaron de tener contacto con él, sus seres queridos recorrieron diversos sectores de Pasco y Rancas, difundieron su fotografía en redes sociales y solicitaron el apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Su madre, Betty Flores Arzapalo, y su hermana encabezaron los pedidos de ayuda, aferrándose a la esperanza de encontrarlo con vida. Brian era descrito por sus familiares como un joven tranquilo y dedicado a sus estudios universitarios a distancia en Huancayo, por lo que su repentina desaparición generó profunda preocupación entre quienes lo conocían.

La tarde del miércoles, pobladores alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un pequeño riachuelo ubicado en una zona alejada de Rancas. Debido a las bajas temperaturas que se registran en Pasco, gran parte del lugar se encontraba cubierto por hielo. Testigos señalaron que el cuerpo se hallaba flotando entre las aguas parcialmente congeladas y que fueron necesarios varios minutos de trabajo para lograr recuperarlo. Asimismo, familiares indicaron que una de las zapatillas del joven habría sido encontrada a varios metros de donde estaba el cadáver, situación que ahora forma parte de las diligencias que realizan las autoridades. Aunque algunas versiones presumen que el cuerpo pudo haber sido arrojado al lugar, serán las investigaciones y los resultados de la necropsia los que determinen qué ocurrió realmente.

El hallazgo ha generado indignación y conmoción en la población pasqueña. Familiares y amigos exigen una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar posibles responsabilidades. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se esperaba la culminación de la necropsia de ley. Al cierre de esta información, los restos aún no habían sido entregados a sus familiares para su traslado a la vivienda donde será velado y posteriormente sepultado. Entre lágrimas y profundo dolor, su madre afirmó que aún no puede creer la partida de su hijo, mientras la familia insiste en un solo pedido: justicia y el esclarecimiento total de los hechos.