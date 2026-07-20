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Pasco. Villa Rica incendio forestal extremo deja dos fallecidos y heridos

PorMAURIPOOL

Jul 10, 2026

Ante la crítica temporada de sequía, Villa Rica ejecutó un simulacro de incendio forestal en San Miguel de Eneñas. Esta localidad fue elegida por registrar más de diez emergencias reales en los últimos dos años. El ejercicio midió la capacidad de respuesta ante la rápida propagación del fuego impulsada por la vegetación seca.

El ensayo planteó un escenario extremo con dos fallecidos, dos heridos por asfixia y luxación, y la destrucción de cafetales y granadillas. Durante las maniobras, los equipos de rescate atendieron víctimas y salvaron a un mono y un perro atrapados en la densa humareda. Esta acción evidenció el impacto letal de las llamas sobre la fauna silvestre.

La policía también simuló la detención de un ciudadano que originó el fuego con una quema irresponsable, recordando las graves sanciones legales. Bomberos, serenazgo y Serfor coordinaron las evacuaciones y el combate del siniestro en tiempo real. Estudiantes observaron la práctica para interiorizar los riesgos y fomentar una verdadera cultura de prevención.

Por MAURIPOOL

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