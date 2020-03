Pasco. Detienen sujetos por jugar fútbol durante aislamiento social

Más de 10 personas fueron detenidos en una loza deportiva del AA.HH. Túpac Amaru en el distrito de Chaupimarca.

Los sujetos irresponsables fueron intervenidos por efectivos policiales e integrantes del cuerpo de serenos de Pasco, quienes no acataron el aislamiento social obligatorio, decretado por el Gobierno, “gracias a las llamadas a la central de monitoreo, fuimos alertado de un grupo de jóvenes que jugaban un partido de fútbol en una loza de la calle 9 de enero, habrán pensado que no serían vistos, tras un plan cerco junto a la policía los rodeamos y cuando vieron nuestra presencia corrieron pero fueron detenidos” señaló Oscar Rosales sub gerente de seguridad ciudadana de Pasco.

El funcionario acotó, que los sujetos intentaron esconderse en las viviendas, inclusive colocaron piedras, pero como estamos para hacer cumplir las normas, fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Chaupimarca, serán investigados por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Finalmente señaló que la población tiene que seguir respetando el aislamiento social, “No salguen de sus casas, juntos vamos a frenar a este virus que ha puesto en vilo a todo el mundo” enfatizó.