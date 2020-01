Pasco. Tras la emisión de audio de probable acomodo de plazas de concurso CAS intervienen municipio

Policía y Fiscalía Anticorrupción

Escandalo… luego de hacerse público la emisión de un audio, que involucraría a dos regidores y funcionarios, quienes explícitamente tratan sobre el presunto direccionamiento para las plazas del concurso CAS dentro de la municipalidad provincial de Pasco, personal de la policía y fiscalía anticorrupción ayer (miércoles) intervinieron las oficinas de la entidad edil.

Entre las diligencias realizadas en las diversas oficinas por el ministerio público, recabaron documentos y tomaron declaración de funcionarios a fin de confirmar las denuncias realizadas por los regidores Daniel Torres y Sandro Salazar, quienes mostraron su molestia por nuevos hechos irregulares.

Parte del audio transcrito los involucrados tratan sobre armar bien los términos de referencia, “… eso vas a lanzar, no puedes porque está direccionado, además tienes que esperar que el alcalde te diga quienes para que tu dirijas a esos nuevos, porque la vez pasada dijimos tal puesto y papeles no tenía nada, exacto…”.

De otra parte, tratan sobre personal de limpieza, “… ahora a los de limpieza teníamos que regalar certificados de nuestras empresas un día va haber un reglaje y nos van agarrar… hemos prostituido nuestras empresas, es que supuestamente han trabajado bastante personal en mi empresa… todos han traído certificado el mismo certificado eso no es válido… para apoyar a la gente tienes que armar el TDR, claro yo te ayudo…” refiere el audio.

De otra parte, el alcalde provincial de Pasco Marco De La Cruz Bustillos minimizó el hecho señalando que el regidor Joel Claro no ha cometido ningún delito y que la comuna provincial es la institución que trabaja con transparencia, pero dejó entrever que no mete la mano al fuego por ningún regidor ni funcionario.

Se espera un trabajo minucioso por parte de las autoridades y poder destapar estos hechos que pone en el ojo de la tormenta a la honorable municipalidad provincial de Pasco.