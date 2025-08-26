Pasco. Vehículo cae a un abismo dejando 7 fallecidos

Rescate de los cuerpos culminó cerca del mediodía de hoy

Un accidente de tránsito ocurrido ayer en la tarde del lunes en el sector Puente Seco, anexo de Pucará en el distrito de Paucartambo (Pasco), terminó con la vida de siete personas tras la caída de un vehículo de pasajeros a un precipicio de más de 800 metros de profundidad.

Según el parte policial se trata del vehículo, con placa BVA-667 y adscrito a la empresa de transportes Siglo XXI que cubre la ruta de Santa Isabel – Huallamayo conducido por Jesús Carhuaricra Ayala, donde viajaban la profesora Angélica Beatriz Canto Luis, Roque Gonzales Huaytán, Yasmin Castañeda Tolentino, Ronel Walter Cajas Gretel y un menor de dos años, y Juan Muñoz Reyes. El impacto fue tan violento que el automóvil quedó abollado por la caída chocar con las enormes piedras en el rio.

Hasta el lugar llegaron personal policial de rescate, serenos y pobladores que comenzaron los trabajos ayer en horas de la noche pero hoy a las seis de la mañana de este martes continuaron, “fueron extremadamente difíciles debido a la geografía del terreno, los cuerpos de las víctimas fueron izados con arneses hasta la carretera desde donde cayó el vehículo. Allí, entre lágrimas, los familiares reconocieron a sus seres queridos antes de que fueran trasladados a sus lugares de origen para ser velados.

En diálogo con los medios locales Olinda Calle, subprefecta de Paucartambo, destacó el esfuerzo realizado por los efectivos de la Policía de Rescate, para recuperar los cuerpos en un área de difícil acceso y alta pendiente.

Las primeras investigaciones indican que la lluvia y la densa neblina en el momento del accidente redujeron la visibilidad y empeoraron las condiciones de la vía. Aunque las causas exactas aún están bajo investigación, se presume que el mal estado de la carretera y el clima adverso contribuyeron a la tragedia.

Este doloroso suceso ha dejado en luto a la comunidad de Paucartambo, las autoridades locales han expresado su solidaridad, dijeron que harán una colecta para apoyar a los deudos.