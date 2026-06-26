Pasco: Contraloría observa aumento de dietas a regidores

Un informe de la Contraloría General advirtió presuntas irregularidades en la aprobación y ratificación del incremento de dietas para los regidores de la Municipalidad Provincial de Pasco durante el año 2026. La observación se sustenta en restricciones establecidas por la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Según el documento de control, la medida se originó a partir de acuerdos adoptados por el concejo municipal que fijaron las dietas en función de la remuneración percibida por el alcalde. Sin embargo, diversos informes técnicos advirtieron previamente que dicho incremento no resultaba procedente.

La Contraloría también señaló que entidades especializadas emitieron opiniones que desaconsejaban la aplicación de los nuevos montos. Pese a ello, la mayoría de regidores decidió mantener la medida y ratificar su vigencia para el presente ejercicio presupuestal.

El organismo de control indicó que la decisión comprometería recursos provenientes de tributos municipales por más de 214 mil soles. Los resultados fueron comunicados a la autoridad edil para que adopte las acciones que correspondan dentro del marco legal vigente.