Pasco. Estudiantes de Comunicación toman campus por falta de infraestructura

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en Pasco mantienen tomado el campus universitario desde la noche del último lunes.

Según declaraciones a los medios de comunicación, esto se debe como medida de protesta contra el desinterés de las autoridades de la casa superior de estudios por construir su facultad, “…cansados de promesas incumplidas, exigimos la construcción de infraestructura y laboratorios adecuados para nuestra formación profesional, ya que actualmente estamos albergados en los ambientes de la facultad de Educación…” indicaron.

Los estudiantes de los diferentes semestres se encuentran atrincherados en las instalaciones del campus por lo que cerraron todos los accesos al campus y resistieron un intento de desalojo por parte de un contingente policial, en un audio grabado dijeron“…No aceptaremos más excusas ni promesas vacías; queremos soluciones reales y no es la solución que nos digan ahora que vamos hacer clases virtuales…

Por su parte el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Rogelio Landaveri, respaldó la medida y criticó la falta de acción de las autoridades universitarias.

En las redes sociales de la UNDAC. emitieron un escueto comunicado en el que anunciaron la instalación de una mesa de diálogo con la participación de la Defensoría del Pueblo; sin embargo, el rector no se ha pronunciado públicamente sobre esta medida de protesta, Hasta el cierre de esta información, continúan con la protesta estudiantil y la reunión en paralelo.