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Actualidad Regional General Nacionales

Economía familiar: decisiones que impactan en nuestro día a día

PorMAURIPOOL

Jun 1, 2026

🙏 Que el trabajo de cada peruano siga contribuyendo al bienestar de las familias, al desarrollo del país y a una economía que permita planificar el presente y construir oportunidades para el futuro.

💬 Cuéntanos: ¿Qué opinas sobre las propuestas que buscan cambiar nuestro modelo económico? ¡Comparte este mensaje y defendamos nuestro esfuerzo! 🔄🇵🇪

#DefendamosNuestraEconomia #BCRP #FuturoDelPeru #EsfuerzoPeruano #EconomiaFamiliar #Peru

Por MAURIPOOL

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