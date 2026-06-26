Economía familiar: decisiones que impactan en nuestro día a día

https://agendapasco.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Video-2026-05-29-at-12.32.08.mp4 🙏 Que el trabajo de cada peruano siga contribuyendo al bienestar de las familias, al desarrollo del país y a una economía que permita planificar el presente y construir oportunidades para el futuro. 💬 Cuéntanos: ¿Qué opinas sobre las propuestas que buscan cambiar nuestro modelo económico? ¡Comparte este mensaje y defendamos nuestro esfuerzo! 🔄🇵🇪 #DefendamosNuestraEconomia #BCRP #FuturoDelPeru #EsfuerzoPeruano #EconomiaFamiliar #Peru Navegación de entradas Pasco: Contraloría observa aumento de dietas a regidores Exministro advierte retos para impulsar la vivienda formal en el Perú