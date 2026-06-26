Oxapampa: iniciarán monitoreo del oso andino en Yanachaga

OSO

Un nuevo monitoreo del oso andino se desarrollará en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén con el objetivo de conocer el estado actual de la especie y evaluar las condiciones de conservación de su hábitat. El trabajo de campo comenzará durante los próximos días en diversos sectores del área protegida.

Previo al inicio de las labores, especialistas y guardaparques participaron en jornadas de capacitación orientadas al fortalecimiento de técnicas de rastreo y recolección de información. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los datos que serán obtenidos durante la evaluación.

Los resultados obtenidos en monitoreos anteriores mostraron una presencia estable de la especie dentro del parque. Por ello, los investigadores esperan determinar si las condiciones de conservación se mantienen y si las medidas implementadas continúan dando resultados favorables.

}La información recogida servirá para orientar futuras estrategias de protección ambiental. Además, permitirá conocer mejor el comportamiento de una de las especies más representativas de los bosques andinos y amazónicos del país.