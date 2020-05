ALARMANTE… Pasco 38 reos por hacer reyertas fueron trasladados a Cochamarca dando positivo a Covid-19

Según director regional del Inpe se encuentran aislados

Por generar reyertas dentro de los centros penitenciarios, internos de diversos penales de Piura, Chiclayo, Tumbes y Lima, fueron trasladados al penal de Cochamarca en Pasco.

Lo alarmante es de los 40 presos tras haber recibido la aplicación de test de prueba rápida 38 arrojaron positivo al Covid-19, los otros dos negativos, por lo que fueron aislamientos en un ambiente cumpliendo los protocolos.

Familiares de los internos que residen en el penal de Cochamarca mostraron su malestar por la llegada de estos reos infectados, señalando que son un peligro para la población especialmente quienes cumplen condena y tienen severas enfermedades, “… no es posible que lo traigan a Pasco sabiendo que Castro Castro ha sido habilitado para reos con Covid, por ello estamos presentando nuestra queja ante la defensoría…” indicaron.

Por otra parte, logramos entrevistar a Manuel Tarazona director regional del Inpe confirmando de la llegada de los reos, “… son cabecillas de diversos penales que han generado reyerta y motines, fueron llevados a Lima a Ancón y de allí se dispuso como Cochamarca es un penal de régimen especial cerrado trasladarlo, ya sus familiares se les ha comunicado…” dijo.

De otra parte, señalo que el penal pasqueño es moderno y que en la actualidad con la llegada de los nuevos reos no supera los 1200 y no están hacinados a diferencia de otros penales; ellos están aislados no ha sido clasificados y aun no ingresan a pabellones cumpliendo los protocolos por 30 días, tengan por seguro que no va haber ninguna convulsión y no van estar en contacto con otros internos…” refirió.

Finalmente, el director regional dijo que los funcionarios y personal del Inpe de Cochamarca están equipados por protección personal de salud y cumpliendo los protocolos respectivos.