Carretera Central más de 10 heridos deja choque múltiple

​Un fuerte choque múltiple se registró a las 2:40 de la tarde de este sábado en el kilómetro 96+300 de la Carretera Central, a dos kilómetros del distrito de San Mateo de Huanchor, dejando más de diez personas heridas y destrozos materiales. En el accidente estuvieron involucrados la combi de pasajeros de la empresa Tour Express (placa F3F-960), una camioneta (placa CLZ-401), un camión cisterna (placa F7T-973) y un semirremolque (placa W3Z-975). Los dos primeros vehículos se dirigían desde Lima hacia La Oroya, Huancayo y Pasco, mientras que las unidades pesadas circulaban en sentido contrario con destino a la capital.

​El impacto movilizó al personal de emergencia y transportistas, quienes auxiliaron a los lesionados y los trasladaron al Hospital de Emergencia San Juan de Matucana. En el registro oficial figuran los pacientes con las iniciales Y.R.M., Y.L.P., V.M.L., A.B.C., Y.S.L., A.Q.G., M.S.M., A.A.P., Y.B.T., D.Q.G., J.C.M.B., C.M.C., R.R., A.H.V., E.R., V.G., J.M.H. y L.M.H., quienes vienen siendo evaluados por los médicos para determinar si, debido a la gravedad de sus heridas, requieren ser derivados a hospitales de mayor complejidad en Lima.

​Al cierre de la información, el tránsito vehicular permanecía completamente restringido en ambos sentidos de la Carretera Central, lo que generó una extensa fila de buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares varados en la ruta. Las unidades de pasajeros y la camioneta resultaron con los daños más severos al quedar con la parte delantera destrozada, mientras que personal especializado continúa con los trabajos de remoción de las estructuras pesadas para liberar la plataforma de la vía nacional.